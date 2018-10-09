HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkındaki zorla getirilme kararı

Kararı eleştiren Oluç, "Yasadışıdır ve Anayasa'ya aykırıdır. Pervin Buldan, 24 Haziran'da seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmıştır. Yargı, kendisini yasama iradesinin üstünde değerlendiremez." diye konuştu.

Bir toplumun insana verdiği değerin o toplumda eğitim, öğretim ve öğretmenlere verilen değerle anlaşılacağını belirten Oluç, "Türkiye'de eğitim sistemi son 16 yılda tam bir yapboz tahtasına dönmüştür ve öğretmenler de bu dönemde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır." ifadesini kullandı.

HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında verdiği zorla getirme kararının yasa dışı ve Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, "Pervin Buldan, 24 Haziran'da seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmıştır. Yargı, kendisini yasama iradesinin üstünde değerlendiremez." dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da bir başka mahkeme tarafından tutukluluğun devamına karar verildiğini anlatan Oluç, "Mahkeme, defalarca talep edilmesine rağmen Sayın Demirtaş'ın, Meclis kürsüsünde, grup konuşmalarında yani kürsü dokunulmazılığının olduğu alanlarda yaptığı konuşmaları, delillerin içerisine katmıyor. O konuşmaların çözümlerinin bilirkişi raporu haline getirilmesi taleplerini reddediyor." dedi.

İşsizlik Fonu'na ilişkin açıklamaları değerlendiren Oluç, şu görüşlerini paylaştı:

"İşsizlerin hakkı olan fondaki paralar, kamu bankalarına aktarılmış. Kamu bankaları niye sermaye sıkıntısı çekiyor? Çünkü, kamu bankalarının kaynakları iktidara yandaş olanlara krediler şeklinde peşkeş çekiliyor. Peki siz bu suçu işleyerek ne yapmış oluyorsunuz? İşsizlerin alın terini kamu bankaları üzerinden yandaş sermayeye peşkeş çekiyorsunuz. Yapılan budur. Bu yasal olarak suçtur, aynı zamanda vicdani suçtur."

- Meral Akşener'in evinin önündeki protesto

Bir gazetecinin, MHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerilimin sorulması üzerine Oluç, siyasi partiler arasında gerilim, tartışma ve atışmaların olabileceğini ancak " İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gösteri yapılması siyasi, insani ve ahlaken kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Oluç, "Siyasetteki tartışmaları, gerginlikleri demokratik yollarla konuşarak, müzakere ederek çözmek gerekir. Biz böyle yapmayı her zaman doğru buluyoruz. Diğer siyasi partilere de bu tür yasadışı yollarla, haydutluk girişimleriyle siyasi sorunları ve gerilimleri sokaklara taşımanın anlamı olmadığını bir kez daha söylüyoruz ve Sayın Akşener'e geçmiş olsun diyoruz." diye konuştu.

