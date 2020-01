HDP Eş Genel Başkanı Buldan: "Orta Doğu'da yeni bir denklem ortaya çıkacak"

Buldan, tüm dünyada her sorunun müzakere ve diplomasi aracılığıyla çözüleceğine inandıklarını, savaşların hiçbir şeye çözüm olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İran ve Irak'ın da bu savaş içerisinde yer alacağı bir döneme girerken biz, Türkiye'nin bir arabuluculuk sıfatıyla her türlü sorun karşısında diyalog ve müzakere sürecinden yana olması ve bu yönde kararlar almasını temenni ediyoruz. Libya Tezkeresi bize bir kez daha gösterdi ki ne yazık ki Türkiye, bütün savaşların içerisinde yer alamaya çalışan ve her türlü savaşa ordusunu, askerini gönderen, bu savaşların parçası olmaya heveslenen yol ve yöntemi izlemeye çalışılıyor. Elbette, bu kararlar Türkiye halklarından bağımsız alınıyor ve halklarının bu savaşlara ve çatışmalı yöntemlere asla onayının olmadığını biliyoruz. Çünkü, her savaş Türkiye halklarına yeni bir kriz, kaos olarak dönüyor."