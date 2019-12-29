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  4. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin İzmir il kongresine katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin İzmir il kongresine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2019 15:23 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin İzmir il kongresine katıldı

İZMİR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İzmir İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresine katıldı.

Tepekule İş Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Buldan, katılımcılara hitap etti.

Buldan, 8 yıl önce yaşanan Uludere olayının sorumlularının yargılanmadığını ve hesap vermediğini ileri sürdü.

HDP'li bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere de tepki gösteren Buldan, "Şunu bilsinler, bugün ya da yarın Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da halkımızın önüne ilk ne zaman sandık koyulsa, o kayyumlara yine aynı şekilde cevap verilecek." diye konuştu.

CHP'nin Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine de kayyum atandığını hatırlatan Buldan, "Elbette bunu demokratik kriterler açısından kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. İşte bunun için diyoruz ki dayanışma içinde, güç birliği ile ortak mücadele yürütmek bu kadar elzem ve bu kadar acil olarak önümüzde durmaktadır. Kurtuluş hep birlikte olacaktır. Ya hep birlikte kaybedeceğiz ya da hep birlikte kazanacağız." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP kayyum Pervin Buldan

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