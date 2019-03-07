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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Van'da konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kayyumlar, kadın merkezlerimizi, kadın sığınma evlerimizi, ilk adım istasyonlarımızı, 'alo şiddet' hatlarımızı kapattı. Kadınların rahat nefes alabileceği bir mekan bırakılmadı" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kayyumlar, kadın merkezlerimizi, kadın sığınma evlerimizi, ilk adım istasyonlarımızı, 'alo şiddet' hatlarımızı kapattı. Kadınların rahat nefes alabileceği bir mekan bırakılmadı" dedi.

Van'da, HDP Kadın Meclisi tarafından bir otelde 'Kadın Özgürlükçü Yerel Yönetimlerin gaspı. Kayyum raporu' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan, il ve ilçe belediye eş başkan adayları ile kadınlar katıldı.

​HDP Eş Genel Başkanı Buldan, burada yaptığı konuşmanın başında HDP Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevini sürdüğünü hatırlattı, "Biz kadınlar, bu talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve bedeli ne olursa olsun hep birlikte kazanacağız" dedi.

'KADINLARDAN KORKUYORLAR'

HDP’li belediyelere kayyum atanmasına da değinen Buldan, şunları söyledi:

"Bakın kadın eş başkanlarımızı görevden alarak, tutuklayarak, yerlerine haksız ve hukuksuz bir şekilde kayyum atayarak, belediyelerimizi gasbederek, halkı, kadınları susturabileceklerini sandılar. Buradan Sayın Gülten Kışanak, Mukaddes Kubilay, Diba Keskin ve Nurhayat Altun şahsında tutuklu bütün kadın belediye eş başkanlarımıza kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. Tarih boyunca erkek egemen iktidarlar varlıklarını, iktidarlarını koruyabilmek için cinsiyetçi, militarist ve faşist politikalardan beslenmişlerdir. Bu iktidarların en büyük korkusu ise kadın örgütlülüğü olmuştur. Ancak şunu unutmasınlar ki, bu tarih aynı zamanda direnen, mücadele eden kadınların tarihidir. İşte bunun için biz kadınlardan korkuyorlar."

Buldan, parti olarak kadınların mekanizmaların tamamında yer aldığı eş başkanlık ve eşit temsiliyet modeli ile dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Kentlerimizi kadın dostu kentlere dönüştürmek için çalıştık, Kadın politikaları daire başkanlıkları, kadın istihdam merkezleri kurduk, alo şiddet hatları açtık. Kadın semt pazarları, kadın kooperatifleri oluşturduk. Mor marketlerde kadınların üretimleri için satış alanları yarattık. Kız yurtlarımızla, kreşlerle kadınların ihtiyaçlarını siyasetimizin merkezine koyduk. Bugün erkek devlet sisteminin tezahürü olan kayyumlar, kadın merkezlerimizi, kadın sığınma evlerimizi, ilk adım istasyonlarımızı kapatarak, şiddetin önünü açmışlardır. Kadınların rahat nefes alabileceği bir mekan bırakılmadı."

Buldan, "Kayyumların kapattığı tüm kadın kurumlarımızı daha da güçlendirerek ve yaygınlaştırarak yeniden açacağız. İnancımız diridir. Ve kadınlar hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.

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