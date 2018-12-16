HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Yüksekova'da

HAKKARİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye açısından önemli olduğunu belirtti.

Buldan, seçim çalışmaları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Gündemlerinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin olduğunu belirten Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart yerel seçimleri Türkiye açısından önemlidir. Adaylarımız kim olursa olsun bizim için halkın iradesi önemlidir. Partimize yapılan çok sayıda başvuru var. Çok az bir süre sonra belirleyeceğimiz adaylarımızı halkımızın iradesine teslim edeceğiz. Eş başkanlık sistemi olduğu için adaylarımız hem kadın hem de erkek olacak. Her ilimizde, her ilçemizde seçilmesi durumunda iki tane belediye başkanımız olacak."

Buldan'a, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve parti yöneticileri de eşlik etti.

