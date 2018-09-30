MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "1 Ekim tarihinde açılacak olan Parlamentoda özellikle büyük beklentilerimizin olduğunu ifade etmek isterim." dedi.
Buldan, bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin Mersin İl Başkanlığı 2. Olağanüstü Kongresi'nde, partililerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yerel seçimlerle ilgili konuşan Buldan, "HDP olarak Türkiye'nin her yerinde il, ilçe ve beldede vatandaşların tercihi doğrultusunda adayları belirlemeyi hedef olarak koyduk. "ifadesini kullandı.
TBMM'nin yarın açılacağını anımsatan Buldan, "Yeni yasama yılı Türkiye'nin önümüzdeki siyasi gündemini belirlemek üzere önemli bir süreç olarak karşımızda bekliyor. 1 Ekim tarihinde açılacak olan Parlamentoda özellikle büyük beklentilerimizin olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.
Buldan, partilerinin umut, barış ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğini kaydetti.
Olağanüstü genel kurula, çok sayıda partili, davetliler ve CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay da katıldı.
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