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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2019 23:23 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evrilecektir” dedi.HDP Eş Genel Başkanı Buldan, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evrilecektir” dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in ve bazı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin açlık grevlerinin, terör örgütü elebaşının çağrısı ile sona erdiğini belirten Buldan, "Açlık grevi ve ölüm orucunun daha fazla can kaybı ve kalıcı sağlık sorunu yaşanmadan sona ermiş olması hepimizi ve tüm demokratik kamuoyunu umutlandıran önemli bir gelişme olmuştur" şeklinde konuştu.
Buldan şöyle devam etti:
“İmralı tecridinin tümden kaldırılarak diyaloğun bir an önce başlatılması, Kürt sorunu ve demokrasi sorunu başta olmak üzere içeride kangrenleşen sorunlar ile Türkiye merkezli bölgesel sorunları demokratik müzakere yoluyla ve barışçıl bir perspektifle çözme imkanı oluşturacaktır. Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evrilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümet de bunun farkındadır."

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