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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Ağrı'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 17:59 | Son Güncelleme

Buldan: - "Her bir adayımızın çok kıymetli ve bizim için çok değerli olduğunu herkesin bilmesi lazım"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Her bir adayımızın çok kıymetli ve bizim için çok değerli olduğunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ağrı'daki bir düğün salonunda partililerle bir araya gelen Buldan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerde Ağrı ve ilçelerinden aday gösterecekleri kişilerle asla tartışılmamasını isteyen Buldan, şöyle konuştu:

"Kime verilirse verilsin her bir adayımızın çok kıymetli ve bizim için çok değerli olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu ilde oturan, ikamet eden her bir yurttaşımızın evine gitmek, onu ikna etmek, onu mutlaka partimizden yana oy kullanmaya davet etmek için bir seferberlik ruhuyla hareket etmemiz lazım."

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Ağrı HDP Başkanvekili Pervin Buldan toplantı

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