HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Erdoğan Kürt seçmene göz kırpıyor ama Kürtler artık bunu yemez

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Pervin Buldan, belediyelerin çoğuna kayyum atanan Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, Kürt partileriyle "güç birliği" yapmak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Buldan, İstanbul dahil Batı illeriyle ilgili olarak ise "AKP'nin elindeki belediyeleri almak için tüm güç birliklerine hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Andımız" tartışması üzerinden Kürt seçmene "göz kırptığını" savunan Buldan, "Ama artık Kürtler bunu yemez" diye konuştu.

Pervin Buldan, partisinin yerel seçim hazırlıkları ve stratejisi konusunda BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlerle ilgili olarak özellikle birinci parti olduğunuz ve şu anda kayyuma devredilen bölgelerde nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

Kürt partilerle güç birliği görüşmelerimizin olumlu bir noktada ilerlediğini söyleyebilirim. Görüştüğümüz partilerin çoğu şu anda hemfikir. Kayyumlara karşı bir güç birliğine ihtiyaç var.

Sadece kayyumlar üzerinden de değil. Kürt halkına yönelik baskılar operasyonlar, tutuklamalar vesaire...Herkes bunların karşısında Kürtlerin birliği ve beraberliği üzerinde duruyor.