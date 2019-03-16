HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta gaf üstüne gaf yaptı

Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geldiği Kars’ta AK Parti’ye yükleneyim derken gaf üstüne gaf yaptı. Buldan’ı salondakiler uyararak zor durdurdu.

Kars’ta partililere seslenen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti’ye saldırmak için kürsüye çıktı. Buldan, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) ihraç edilen Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’ya AK Parti belediye başkanı diye yüklendi. Kars’ı bilmediği için gaf üstüne gaf yapan Buldan, salondakiler tarafından uyarıldı. Buldan’ın yaptığı gafı düzeltmek için zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, yaptığı konuşmasında, “Ancak bugün Kars’tayız. Kars’a kayyum atanmadı. Çünkü Kars Belediyesi HDP’nin değildi. Kars Belediyesi AK Parti’nin ve tekçi bir anlayışının, Kars halkına yıllardır nasıl bir yönetimle hizmet ettiğinin bir göstergesi olarak aslında yollara hep baktım. Yollar çamurdan, çukurdan ve çöpten geçilmiyor. Evet Kars Belediyesinin Kars halkına yapmış olduğu hizmete dün itibari ile bir kez daha gördük, bir kez daha tanık olduk. Buraya hiçbir şekilde hizmet getirmeyen, Kars halkını çöplüğün, sefaletin yoksulluğun, çamurun ve çukurun içerisine ve bu zihniyete, bu türlü yaşama mahkum eden AK Parti Belediyesine karşı 31 Mart’ta Türkü, Kürdü, Azerisi, Terekemesi ile burada yaşayan bütün haklarımızla birlikte iyi bir ders vereceğimizi herkes bilsin.” dedi.