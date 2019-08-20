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HDP EŞ GENEL BAŞKANI PERVİN BULDAN'DAN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanması nedeniyle HDP İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.  Pervin Buldan, "Biz 23 Haziran'da İstanbul'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i kayyumlardan almayı başarabiliriz.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanması nedeniyle HDP İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.
Pervin Buldan, "Biz 23 Haziran'da İstanbul'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i kayyumlardan almayı başarabiliriz. Ancak bunun için birlikte, beraber omuz omuza yürümeye ihtiyaç var. İşte bugün Türkiye bir demokrasi sınavından geçecek.Herkesin ortak hareket etmeye ihtiyacı olan bir günden geçiyoruz" dedi.
Buldan, "Bugün çağrım özellikle Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP başta olmak üzere TBMM'de grubu olan partiler AKP ve MHP hariç grubu olan partiler, yine meclis dışında olan siyasi partiler, demokrasi savunucuları, barış yanlıları herkese çağrımız budur. Bu sınavı birlikte geçmek zorundayız. Bugün bize yapılan yarın elbette size yapılır. Ben bu çağrımı başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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Pervin Buldan'ın açıklamaları
Basın açıklamasına destek veren HDP milletvekilleri
Genel ve detaylar

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