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HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Demirtaş açıklaması

21.05.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Selahattin Demirtaş aday olacak mı?" sorusuna, "Demirtaş, bu mücadeleye katkısı olan çok değerli bir arkadaşımızdır. Bizim işleyişimiz bellidir. Ortak aday üzerinde konuşacağımız zaman en tabandan en yukarıya kadar tartışacağız. " ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Demirtaş açıklaması

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV’de yayınlanan Suat Toktaş’ın sunduğu Özel Röportaj’ın konuğu oldu. Olası erken seçim ihtimaline karşı konuşan Sancar, seçim ittifakı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için önerilerinden bahsetti. Sancar, “Milletvekilliği seçimi için ittifak arayışımız yok, talebimiz yok. Bizim kendi ittifaklarımız var. 2018 seçimlerine de ittifaklarımızla girdik, yine böyle gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi için diyalogla ortak aday belirlemenin doğru olacağını düşünüyoruz. Partimizde ortak aday seçeneğinin daha doğru olacağı eğilimi var” ifadelerini kullandı.

Sancar'ın konuşmasından satır başları;

Önerilecek isimlerin Türkiye’de en geniş demokratik mutabakatla kabul görmesini sağlayacak katılımcı yöntem öneriyoruz. Bize önerilen isimleri biz tartışalım. Aday belirlemeden önce, ortak temel ilkeleri önce konuşacağız. Aday sonra konuşulacaktır. Adayları işçi sendikalarına, meslek örgütlerine soralım.

Bizim demokrasi ittifakı çağrımıza kulak asmayanlar, iktidarın manipülasyonlarından etkilenenler vebal altında kalırlar. Bizim derdimiz ikbal, makam ya da maddi kazanç değildir. Nitelikleri, ilkeleri ve bugünden yarına olacak geçiş sürecini konuşalım.

MİLLET İTTİFAKI ADAYI DESTEKLENECEK Mİ?

Yaşadığımız bu çöküşü, sömürüyü hukuksuzluğu gidermeyecek bir tabloyla karşılaşırsak kimse HDP’nin sonuçlardan sorumlu olacağını söylemesin. Biz seçim yokken ilkeleri konuşuyoruz. Kimse HDP, yedek güçtür demesin.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ ADAY OLACAK MI?

Demirtaş, bu mücadeleye katkısı olan çok birikimli, çok değerli bir arkadaşımızdır. Fakat bu parti şahıslardan ibaret olamaz ve şahıslarla tartışılamaz. Demirtaş kendi şahsına bir şey istemediğini söylemiştir. Bizim işleyişimiz bellidir. Ortak aday üzerinde konuşacağımız zaman en tabandan en yukarıya kadar tartışacağız.

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Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi

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