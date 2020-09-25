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HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan operasyon açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara merkezli 7 ilde yapılan PKK/KCK operasyonuna ilişkin, "6-8 Ekim olaylarının sorumlusu partimiz değildir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan operasyon açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamındaki gözaltılarla ilgili açıklama yaptı.

'UMUTSUZLUK BİZİM KİTABIMIZDA YAZMAZ'

Operasyonda, eski HDP milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Sancar, 2014 yılındaki Kobani olaylarıyla ilgili "6-8 Ekim olaylarının sorumlusu partimiz değildir. Bu olayda partimizin sorumluluğunu ortaya koyacak hiçbir delil yoktur. HDP'yi etkisizleştirmeye, mümkünse bitirmeye azmetmiş görünüyorlar; ama bu çaba nafiledir. Arkamızda halkımızın desteği, yüreğimizde inancımız ve mücadelemizde haklılığımız devam ettikçe hiçbir güç HDP'yi alt edemeyecektir. Kimsenin moralini bozmasına gerek yok. Umutsuzluk bizim kitabımızda yazmaz. Mücadele ve kararlılık, inanç ve haklılık, varlık temelimizdir. Yolumuz açıktır, bu ülkeye barışı, demokrasiyi ve adaleti bizler getireceğiz. Biz buna inanıyoruz" dedi.

Daha önce başka arkadaşlarının da Kobani olayları nedeniyle soruşturma ve yargılama kapsamına alındığını hatırlatan Sancar, bunların bazılarının beraat ve takipsizlik kararıyla sonuçlandığını söyledi.

Kaynak: DHA

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