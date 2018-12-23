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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2018 16:35 | Son Güncelleme

"Tek başımıza seçimi alacağımız her yerde hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında adaylarımızı açıklamaya başlayacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Tek başımıza seçimi alacağımız her yerde hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında adaylarımızı açıklamaya başlayacağız." dedi.

Partisinin Aydın İl Kongresi'ne katılan Temelli, burada yaptığı konuşmada, kararlı bir şekilde yürümeye ve çalışmaya devam ettiklerini, Türkiye'ye barış ve özgürlük gelene kadar bu yoldan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Baskılara rağmen yürümeye devam ettiklerini belirten Temelli, kararlı, Türkiye'nin önünü açan, demokrasi ve barış mücadelesini sırtlamış bir halklarının olduğunu ifade etti.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Temelli, şunları kaydetti:

"31 Mart, sadece yerel seçim değildir. Bu iktidarın sonunun başlangıcı olabilmesi için bir mücadele sürecidir. Bu sürece kadar yapacaklarımız hepimiz için önemlidir. Bu ülkeyi yerellerden başlayarak bunlardan kurtaracağız. Kayyumlardan, bu zihniyetten Türkiye'yi kurtaracağız. Tek başımıza seçimi alacağımız her yerde hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında adaylarımızı açıklamaya başlayacağız. Göreceksiniz bu çalışmalar sonucunda yerelin iradesi, sizlerin iradesi sandıktadır. Bize düşen o sandıklara, geleceğimize sahip çıkmaktır. Kapı kapı, ev ev çalışacağız. Hepimiz görev alacağız. Sandık görevlisi olacağız, müşahit olacağız. Okul sorumlusu olacağız. Nerede bir iş varsa muhakkak o işin ucundan tutacağız."

Kongreye, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve İzmir Milletvekili Murat Çepni de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Kongre Sezai Temelli

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