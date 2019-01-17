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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 13:44 | Son Güncelleme

"Yerel demokrasiyi inşa etmek konusunda önemli adımlar attık"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel demokrasiyi inşa etmek konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Temelli, "yazarlardan oluşan heyetle" Meclis HDP Grup yönetim salonunda bir araya geldi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Temelli, "Demokrasi açısından Türkiye halkları, sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ortaklaşmalıdır, yan yana gelerek bu sorumluluğun gereğini yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimlere değinen Temelli, yerel demokrasiyi inşa etmek konusunda önemli adımlar attıklarını, yaptıkları son halk yoklamasının bir "demokrasi şöleni" olduğunu söyledi.

"AKP-MHP blokunun geriletilmesi Türkiye demokrasisi açısından kritik öneme sahiptir." diyen Temelli, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Konuk heyette yer alan eski CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Türkiye'nin en çok oy alan 3. partisi HDP'nin siyasetin dışına itilmek istendiğini, bunun da siyasete ağır bir darbe vurduğunu öne sürdü.

Akademisyen-yazar Baskın Oran da HDP'yi Türkiye demokrasisi açısından olmazsa olmaz bir unsur olarak gördüğünü belirterek toplantıdan mutlu ve umutlu olarak ayrıldığını söyledi.

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