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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

"Bir oy bile heba etmeyeceğiz. Sandıklara gitmek demek irademize sahip çıkmak demektir"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bir oy bile heba etmeyeceğiz. Sandıklara gitmek demek irademize sahip çıkmak demektir." dedi.

HDP Iğdır İl Teşkilatınca düzenlenen açık hava toplantısına katılan Temelli, partililere seslendi.

Parti binası önünde bulunan Basın Sokak'taki toplantıda konuşan Temelli, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde sandıktan HDP'nin galip çıkacağını savundu.

Seçim gününe kadar aralıksız bir şekilde seçim çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Temelli, şunları söyledi:

"Sandıklara gideceğiz, oyumuza sahip çıkacağız. Nerede bir Iğdırlı varsa arayacağız, 'Iğdır'a gel' diyeceğiz, 'gel oyunu kullan, geleceğine Iğdır'ına sahip çık' diyeceğiz. Bir oy bile heba etmeyeceğiz. Sandıklara gitmek demek irademize sahip çıkmak demektir. Sandıklara sahip çıkmak demek Leyla Güven'in sesine ses vermek demektir. Sandıklardan demokrasi çıkacak, barış çıkacak dedik. Gereğini de hep birlikte yapacağız."

Temelli, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit ve HDP Iğdır Belediye Başkan Adayı Yaşar Akkuş ile birlikte seçim otobüsünden halkı selamladı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP ığdır Sezai Temelli

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