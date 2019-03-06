BİTLİS (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "25 gün boyunca 7 gün 24 saat çalışacağız. Müşahit olacağız, her eve ve herkese gideceğiz." dedi.

Temelli, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Bitlis'te Tatvan ve Güroymak ilçelerindeki seçim bürolarının açılışını yaptı.

Ardından il merkezine geçerek seçim bürosunun açılışına katılan Temelli, burada yaptığı konuşmada, kadınların sosyal hayatta ve istihdamda kendisine yer bulması gerektiğini vurgulayarak, "HDP kadın partisidir ve HDP iktidara gelecek. Şimdi bu ülkenin değerlerine sahip çıkma zamanıdır. O yüzden gelin canlar bir olalım, gelin omuz omuza verelim." dedi.

31 Mart'a çok az bir zaman kaldığını anımsatan Temelli, şu ifadeleri kullandı:

"25 gün boyunca 7 gün 24 saat çalışacağız. Müşahit olacağız, her eve ve herkese gideceğiz. Bugün gönlü burada olan, vicdanı burada olan ama gelemeyen, gelmesi engellenen herkese biz gideceğiz. HDP'yi ve geleceği anlatacağız. Herkes sandığa gidecek ve oyuna, geleceğine ve iradesine sahip çıkacak."

Temelli, daha sonra seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

