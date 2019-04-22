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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

"Her gün hak mücadelesi, insan hakları mücadelesi verenlere yönelik şiddet, saldırı ve gözaltılarla karşı karşıya kalıyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Her gün hak mücadelesi, insan hakları mücadelesi verenlere yönelik şiddet, saldırı ve gözaltılarla karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

Temelli, HDP Meclis Grup Yönetim Salonu'nda, STK temsilcilerini kabul etti.

Burada konuşan Temelli, her gün hak mücadelesi ile insan hakları mücadelesi verenlere yönelik şiddet, saldırı ve gözaltılarla karşı karşıya kaldıklarını savunarak, "Bundan en çok mağdur olan kesim de anneler. Özellikle Gebze Cezaevi’nde sürekli hale gelen tablo hepimizi derinden etkilemektedir. Annelere yönelik bu saldırı, adını net koyalım bu rezillik kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım." diye konuştu.

Açlık grevlerine ilişkin Adalet Bakanlığına çağrıda bulunan Temelli, "Hukukun gereği neyse onu yapın. Bundan başka bir şey istemiyor ve söylemiyoruz. Talebimiz bu kadar net. Açlık grevindeki insanların da talebi bu kadar net. Meşru ve yasal olmayan hukuk dışı bir talep gündeme gelmedi. Artık bunun gereği yerine getirilmelidir. İnanıyoruz ki buna son verildiği andan itibaren Türkiye’de hukuk ve insan hakları konusunda önemli gelişmeler olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından kabul, basına kapalı devam etti.

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