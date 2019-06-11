HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ‘’Gelin Meclis çatısı altında bütün partiler, toplumsal barışı inşa etmek üzere tartışalım’’ dedi.

Temelli, HDP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada yargı reformuna ilişkin olarak, ‘’Bu düzenlemelerin, önümüzdeki günlerde hazırlanacak eylem planında yer alması bekleniyor. Her zaman olduğu gibi beklentileri topluma sunup daha sonra zamana yayarak bu beklentileri karamsar bir tabloya çeviriyorlar. Yargı reformu belgesinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ile ilgili bir düzenleme yok. Bizim yargı konusunda hazırlığımız var. Bizim hazırladığımız çalışmada toplumsal barışı inşa etmenin yolları mevcut. Gelin Meclis çatısı altında bütün partiler, toplumsal barışı inşa etmek üzere tartışalım. Bakın Türkiye’de 1000’in üzerinde hasta tutuklu, binlerce çocuk cezaevinde adalet bekliyor. Bu ülkede sendikal haklar, grev yasaklı. Herkesin nefes alacağı bir adımı atmak zorundayız’’ dedi.

