HABER

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ağrı'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Sezai Temelli: - "Kayyum atanan tüm belediyeleri 31 Mart seçimlerinde geri alacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin "Kayyum atanan tüm belediyeleri 31 Mart seçimlerinde geri alacağız." dedi.

Temelli, HDP Ağrı İl Başkanlığınca Eski Van Caddesi'nde düzenlenen halkla buluşma programında vatandaşlara hitap etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ağrı'da belediye başkanlığını HDP'nin adayının kazanacağını ifade eden Temelli, "Kayyum atanan tüm belediyeleri 31 Mart seçimlerinde geri alacağız. Bu adaletsizliğe son vermek için buradayız, bir aradayız, her yerdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz, 31 Mart'ta sandıklara gidiyoruz" diye konuştu.

Temelli, muhalefet partilerine de seslenerek, yerel seçimlerde iktidar partisine ders vereceklerini savundu.

Seçimlerin önemini vurgulayan Temelli, şunları söyledi:

"31 Mart seçimleri hepimiz için çok önemli. Tüm Türkiye için çok önemli. Biz HDP olarak Türkiye'nin önüne çok güçlü bir seçenek, demokrasi ve barış seçeneğini koyduk. Bu seçenek için hep birlikte 7/24 çalışacağız."

Programa, HDP'li milletvekillerinin yanı sıra HDP Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazımKılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım
Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Sahakyan Nunyan Ermeni Kilisesi'ni ziyaret ettiFatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Sahakyan Nunyan Ermeni Kilisesi'ni ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Ağrı HDP

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.