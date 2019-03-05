HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ağrı'da

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin "Kayyum atanan tüm belediyeleri 31 Mart seçimlerinde geri alacağız." dedi.

Temelli, HDP Ağrı İl Başkanlığınca Eski Van Caddesi'nde düzenlenen halkla buluşma programında vatandaşlara hitap etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ağrı'da belediye başkanlığını HDP'nin adayının kazanacağını ifade eden Temelli, "Kayyum atanan tüm belediyeleri 31 Mart seçimlerinde geri alacağız. Bu adaletsizliğe son vermek için buradayız, bir aradayız, her yerdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz, 31 Mart'ta sandıklara gidiyoruz" diye konuştu.

Temelli, muhalefet partilerine de seslenerek, yerel seçimlerde iktidar partisine ders vereceklerini savundu.

Seçimlerin önemini vurgulayan Temelli, şunları söyledi:

"31 Mart seçimleri hepimiz için çok önemli. Tüm Türkiye için çok önemli. Biz HDP olarak Türkiye'nin önüne çok güçlü bir seçenek, demokrasi ve barış seçeneğini koyduk. Bu seçenek için hep birlikte 7/24 çalışacağız."

Programa, HDP'li milletvekillerinin yanı sıra HDP Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

