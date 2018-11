HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Bursa'da

Yerel seçim başarısı için değil demokrasinin inşası için adım atacaklarını dile getiren Sezai Temelli, şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde Türkiye halklarının, emekçilerinin, kadınlarının, demokrasiye, barışa hasret herkesin yan yana gelmesi, güçlü ittifaklar kurması büyük öneme sahip. Şimdi bunu başarma zamanıdır. Atacağımız bu adım sadece bir yerel seçim başarısı olarak kalmayacaktır. Bu adım, Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasinin inşası için kadim halkların bir arada yaşayacağı barışı var edebilmek için atılmış güçlü bir adım olacaktır. Yerel seçimlere giderken güçlerimizi birleştirmeliyiz, örgütlerimizi güçlendirmeliyiz. Yan yana gelmeliyiz. Her evin kapısını çalmalıyız, ortaklaşmalıyız. Kendimizi de kentimizi de halkın yönetmesi için herkesi siyasete davet etmeliyiz. Siyaset günleri geldi çattı, kimse geri durmamalı. Haklarımızın savunucusu olarak biz özgür, demokratik bir ülkeyi var etmek için yan yana gelmeliyiz. 7/24 çalışarak, örgütsel çalışmalarımızı tabana yayarak, her sandıkta, her okulda var olarak, her mahallede meclislerimizi kurarak yerel seçimlere hazırlanmalıyız. Belediye meclisleri için de büyükşehir için de iddialı hazırlanmalıyız."