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  4. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den yerli otomobil açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den yerli otomobil açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2019 19:02 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerli otomobile ilişkin, "Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki, mucize. Ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar." ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den yerli otomobil açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bir düğün salonunda gerçekleştirilen, partisinin Batman il kongresinde yaptığı konuşmada, Libya'ya asker gönderilmesi için TBMM'ye gelecek olan tezkereye "hayır" diyeceklerini belirtti.

"LİBYA TEZKERESİNE 'HAYIR' DİYECEĞİZ"

Sezai Temelli, "Libya tezkeresine 'hayır' diyeceğiz. Tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' dediğimiz gibi. Çünkü her tezkere hem o ülkelere yıkım getirdi hem de Türkiye'ye yıkım getirdi. Her tezkere aslında Türkiye'yi çok büyük belalara sürükledi. Türkiye'nin izlemesi gereken yegane politikası barış politikası olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNE KARŞIYIZ"

Kanal İstanbul Projesi'ne de karşı olduklarını dile getiren Temelli, "İstanbul kanalı bu ülkenin bir gereksinimi değildir ve çok büyük maliyetleri vardır." ifadesini kullandı.

"ELLER MARS'A BİZ PİLLİ ARABAYA"

Temelli, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobilin tanıtımının yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'eller aya bizler yaya' şimdi bu değişti 'eller Mars'a bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki, mucize. Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar."

(AA)

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HDP yerli otomobil pilli araba Sezai Temelli

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