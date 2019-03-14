HABER

HDP Eş Genel Başkanı Temelli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

"Ayrımcılığı ve nefret söylemini asla kabul etmiyoruz. Biz ortak vatanımızda bir arada yaşayarak demokratik cumhuriyeti inşa etme kararlılığındayız"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Ayrımcılığı ve nefret söylemini asla kabul etmiyoruz. Biz ortak vatanımızda bir arada yaşayarak demokratik cumhuriyeti inşa etme kararlılığındayız." dedi.

Temelli, partisince Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde belediyelere talip olduklarını dile getiren Temelli, şöyle konuştu:

"Ayrımcılığı ve nefret söylemini asla kabul etmiyoruz. Biz ortak vatanımızda bir arada yaşayarak demokratik cumhuriyeti inşa etme kararlığındayız. Bunu da mutlaka ama mutlaka başaracağız. HDP sadece Türkiye için değil, Orta Doğu için de Avrupa için de bir seçenektir ve gelecektir. Bu ülkeye ayrımcılığı ve nefreti getirmeyin. Umutsuzluğa asla yer yok. Hiç moralinizi bozmayın, bir aradayız. 31 Mart'ta HDP ile birlikte tüm kötülüğü, pisliği, çöpü ve çamuru söküp atacağız. Daha sonra Cihanbeyli'yi hep birlikte yöneteceğiz. Yerel demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz. Doğduğumuz yerde hep birlikte doyacağız. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız."

Temelli, "Bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun bugün artık demokrasiye ve barışa oy verme zamanıdır. Kooperatifler ve belediye iktisadi teşekkülleri kuracağız. Çiftçimizin, esnafımızın, işsizlerimizin ve çalışanlarımızın sorunlarını emek meclislerimizde hep birlikte çözeceğiz. Çözüm var, o çözüm de HDP'dir, HDP'nin yerel yönetim anlayışıdır." diye konuştu.

Temelli, konuşmasının sonunda alandakilerden partisinin Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı için destek istedi.

Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...
Akşener: Beka gitti 'beş harfliler' geldiAkşener: Beka gitti 'beş harfliler' geldi
Bakan Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile görüştüBakan Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Cihanbeyli HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Sezai Temelli

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.