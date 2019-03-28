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HDP Eş Genel Başkanı Temelli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

"Burası bizim yurdumuz. Hiçbir yere gitmiyoruz. 31 Mart'ta Türkiye'nin her yerinde sandığa gidiyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Burası bizim yurdumuz. Hiçbir yere gitmiyoruz. 31 Mart'ta Türkiye'nin her yerinde sandığa gidiyoruz." dedi.

Temelli, partisinin Sur ilçesinde yaptığı seçim çalışmalarına katıldı.

Bu ülkede yaşayan herkesin sorunuyla dertlendiklerini ifade eden Sezai Temelli "Bu ülkede yaşayan herkesin sorununa biz çözüm üreteceğiz. Çünkü biz bu meseleye talibiz. Önce yerellerde iktidara geleceğiz, sonra da Türkiye'de iktidara geleceğiz. Bütün bu sorunları hep birlikte, birbirimizden, farklılıklarımızdan aldığımız güçle çözeceğiz." diye konuştu.

31 Mart'ta hep birlikte sandıklara gideceklerini ifade eden Temelli, "Birbirimizin acılarıyla akraba olduk. Bizi bu ülkeden kovanlara en güzel cevabı yine biz veriyoruz. Burası bizim yurdumuz. Hiçbir yere gitmiyoruz. 31 Mart'ta Türkiye'nin her yerinde sandığa gidiyoruz." şeklinde konuştu.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Diyarbakır

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