HDP Eş Genel Başkanı Temelli:

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İtirazları değerlendirirken de mazbataların verilmesi konusunda da YSK üzerine düşeni bir an önce yapmalı, anayasanın ya da yasaların dışına düşmemelidir." dedi.

Bir düğün salonunda partisinin seçilen belediye başkan adaylarının katılımıyla düzenlenen seçim değerlendirme toplantısında konuşan Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) anayasal bir kurum olduğunu, hukukun üstünlüğü, seçim adaleti ve seçimin nasıl yapılacağına dair ortaya çıkmış yasalara uymak zorunda olduğunu söyledi.

Temelli, "Buradan YSK'ye de çağrımızı yeniliyoruz. İtirazları değerlendirirken de mazbataların verilmesi konusunda da YSK üzerine düşeni bir an önce yapmalı, anayasanın ya da yasaların dışına düşmemelidir." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde uzun süre üzerinde çalıştıkları stratejiyi başarılı bir şekilde hayata geçirdiklerini savunan Temelli, bu aşamadan sonra işin belediye başkanları ve meclis üyelerine düştüğünü anlattı.

Partisinin belediye başkanlarına seslenen Temelli, şöyle konuştu: