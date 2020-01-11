HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Erken seçim" istedi

Temelli, şöyle konuştu:

"Bunu başarabiliriz, bu gücümüz var, şimdi bu gücümüzü ayağı kaldırma zamanıdır. Ben inanıyorumki önümüzdeki kongre sürecimizde, büyük kongremizde HDP tüm bu iddialarını, kararlılığını iktidara taşıyacaktır. Bir toplumsal mutabakat yaratacaktır. Bir fiili ittifak süreci ile kadınları, emekçileri bu ülkenin halklarını yan yana getirecektir. Demokratik bir anayasa yapmak, demokratik çözümü var etmek, siyasi çözüm için hep beraber bu yolu kat edeceğiz. O yüzden bir kez daha buradan sesleniyorum şimdi hodri meydan deme zamanıdır, şimdi erken seçim zamanıdır."

Kongreye, HDP Siirt Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Sıddık Taş ve partililer katıldı.

