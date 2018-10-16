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HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Hakkari'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

Sezai Temelli: - "Hiç kimseyle düşmanlık yapmadık. Bu topraklarda kim yaşıyorsa beraber yaşanacağının farkındalığı ile siyasetimizi de böyle var ettik"

HAKKARİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Hiç kimseyle düşmanlık yapmadık. Bu topraklarda kim yaşıyorsa beraber yaşanacağının farkındalığı ile siyasetimizi de böyle var ettik." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere beraberinde bir grup HDP milletvekiliyle Hakkari'ye gelen Temelli, esnaf ziyaretinin ardından Yüksekova'da partililerle bir araya geldi.

Temelli, burada yaptığı konuşmada, barışın ve demokrasinin sesi olduklarını, bir arada yaşamanın iradesini ortaya koyduklarını söyledi.

"Hiç kimseyle düşmanlık yapmadık. Bu topraklarda kim yaşıyorsa beraber yaşanacağının farkındalığı ile siyasetimizi de böyle var ettik. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullanan Temelli, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin bütün halkları, bu ülkenin bütün insanları, tüm toplum bir araya gelecek, yan yana gelecek, birlikte çözüm arayacak. Toplumun bütün kesimleri, tüm demokrasi güçleri, emekçiler, başta da kadınlar, anneler, sorumluluk alacak, yan yana gelecek hep birlikte bu kapalı olan çözüm yolunu, demokratik çözüm yolunu hep birlikte açacağız. Aynı şey Suriye için de geçerlidir. Suriye barışı, Türkiye barışıdır, Türkiye barışı Ortadoğu barışıdır. Bunun farkında olarak meseleye yaklaşmak zorundayız."

Temelli ve beraberindekiler daha sonra Cengiz Topel Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkari Yüksekova

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