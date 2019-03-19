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HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, kentte 31 Ocak 2019'da partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma başlattı - Temelli hakkındaki soruşturma dosyası, milletvekili olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

TUNCELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, Tunceli'de partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Eş Genel Başkanı ve HDP İstanbul Milletvekili Sezai Temelli'nin, partisinin Tunceli İl Başkanlığınca 31 Ocak 2019'da düzenlenen "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmanın içeriğinde suç unsuru olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Başsavcılık, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılan Temelli'nin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında "görevsizlik kararı" vererek soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

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