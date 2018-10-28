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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Hükümete bir çağrımız yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin hükümetle masaya oturma gibi bir çağrısının olmadığını dile getirerek, "İktidardan bir beklentimiz yok.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Hükümete bir çağrımız yok

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin hükümetle masaya oturma gibi bir çağrısının olmadığını dile getirerek, "İktidardan bir beklentimiz yok. Hükümetle oturalım diye bir çağrımız yok. Böyle bir çağrımız söz konusudu değil. Çünkü, konunun öncelikli muhattabı, devletin geçmişte yaptığı gibi konunun birinci muhattabı İmralı'dır" dedi.
Diyarbakır'da temaslarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Konuşmasına, yarın kutlanacak Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yıl dönümüne değinerek başlayan Temelli, "Yarın 29 Ekim, Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümü. 95 yıllık tarihe baktığımızda Cumhuriyetin demokratikleşememesi sorunu Türkiye’nin birinci sorunu. Ortadoğu krizi ile Türkiye’nin içine sürüklendiği durumun paralelliğine de dikkat çekmek istiyorum" dedi.
'İKTİDARDAN BİR BEKLENTİMİZ YOK'
Temelli, AK Parti ile HDP'nin masaya oturma tartışmalarına açıklık getirerek, hükümete buna yönelik bir çağrılarının olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:
"İktidardan bir beklentimiz yok. Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ın dün yaptığı konuşmaya cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hükümet ve partisi adına yaptığı açıklamada, bir kez daha barışı dışlayan, savaşı bir kez daha Türkiye halkına dayatan bir konuşma yapmıştır. Hala hafızafımızda canlılığını koruyan Cumhuriyet tarihinde atılan en önemli adımlardan olan çözüm süreci ve onun muhattabı Abdullah Öcalan ile görüşmenin ne kadar kritik olduğu da ortadadır. Hükümetle oturalım diye bir çağrımız yok. Böyle bir çağrımız söz konusudu değil. Çünkü, konunun öncelikli muhattabı, devletin geçmişte yaptığı gibi konunun birinci muhattabı İmralı'dır. Bu görüşmelerin başlaması, öncellikle tecridin kaldırılmasına bağlı. Biz, çağrımızı bu yönden yapıyoruz."

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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Hükümete bir çağrımız yok

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