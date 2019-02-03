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HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Tekirdağ'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul'da düzenlenen ''Emek, Barış ve Adalet" mitinginde partililerle buluştuklarını söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir düğün salonunda yapılan HDP Geneleksel Toplantısında konuşan Temelli, HDP'nin "Emek, Barış ve Adalet" mitinginin Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Partililerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Temelli, ''İstanbul'daki mitingde halkımızla, yoldaşlarımızla, bileşenlerimizle, ittifak güçlerimizle buluştuk. Orada çok güçlü bir ses çıkardık.'' dedi.

Temelli, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, hep birlikte omuz omuza verip mücadele edeceklerini kaydetti.

Toplantıya HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Gülcan Çiğdemli ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve partililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu eş genel başkan HDP Sezai Temelli

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