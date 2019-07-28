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HDP Eş Genel Başkanı Temelli Tunceli'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2019 19:26 | Son Güncelleme

Temelli, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

TUNCELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan ailenin evine gelen Temelli ve beraberindekiler, aile ve köylüler tarafından karşılandı.

Hayatını kaybeden Ayaz ile Nupelda'nın annesi Cevriye ile babası Ekber Güloğlu'na başsağlığı dileyen Temelli, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Temelli, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin tarifi olmayan bir acı yaşadığını söyledi.

Çocukların iyi bir geleceğe sahip olması gerektiğini vurgulayan Temelli, "İki, üç, dört ve beş yaşında çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Gerçekten acımız çok büyük. Okullarda öğretmenlerimize de önemli bir vazife düşüyor. Hem kreşlerde hem de okullarda çocuklarımıza muhakkak bu konuyu iyi anlatmaları gerekiyor. Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli." dedi.

Temelli ve beraberindeki heyet, 19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayaz Güloğlu HDP Nupelda Güloğlu Ovacık Sezai Temelli Tunceli

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