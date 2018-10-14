HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Van'da

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlere ilişkin, "Güç birliği önemlidir. Tüm muhalefet partilerine çağrımız bu yöndedir. Bütün partilerin kendi siyasi anlayışı vardır ama geldiğimiz noktada bu ülkenin gerçekleri, bütün farklılıklarımızla artık yan yana gelmemize işaret ediyor." dedi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Temelli, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
HDP Van milletvekillerinin de katıldığı programda konuşan Temelli, Türkiye'nin 96 belediyesinin kayyumla yönetildiğini belirterek, kayyum atamalarını eleştirdi.
Yerel seçimlere değinen Temelli, "Adaylarımızı hep birlikte tüm yerel dinamiklerle belirleyelim." dedi.
Temelli, şöyle devam etti:
"24 Haziran'da topyekun muhalefet olarak eksikliklerimizden, stratejilerimizdeki hatalardan dolayı eğer 2. tura bırakamamışsak şimdi gelin bu yerel seçimlerde 2. tur anlayışıyla harekete geçelim ve yerel seçimlerden sonra da ülkenin demokratikleşmesi konusunda güçlü adımlar atalım."
Sezai Temelli, gazetecilerin seçim ittifakıyla ilgili sorularına ise şu yanıtı verdi:
"Güç birliği önemlidir. Tüm muhalefet partilerine çağrımız bu yöndedir. Bütün partilerin kendi siyasi anlayışı vardır ama geldiğimiz noktada bu ülkenin gerçekleri bütün farklılıklarımızla artık yan yana gelmemize işaret ediyor. Burada parti ayrımı yapmadan halktan, toplumdan, ülkeden yana tavır alan herkesin bu güç birliğini yapması gerektiğine inanıyorum. Eğer bunu yaparsak yan yana gelmeyi sağlayabilirsek, halklarımız bir adayı işaret ediyorsa o en doğru adaydır. O nedenle bırakın halkımız rehberimiz olsun."
Seçimlerde adayların Yüksek Seçim Kurulunun denetiminden geçtiğini ve aday olamama durumunun ona göre belirlendiğini anlatan Temelli, bir saatliğine de olsa belediyeleri alacaklarını savundu.
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