HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Van'da

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlere ilişkin, "Güç birliği önemlidir. Tüm muhalefet partilerine çağrımız bu yöndedir. Bütün partilerin kendi siyasi anlayışı vardır ama geldiğimiz noktada bu ülkenin gerçekleri, bütün farklılıklarımızla artık yan yana gelmemize işaret ediyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Temelli, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

HDP Van milletvekillerinin de katıldığı programda konuşan Temelli, Türkiye'nin 96 belediyesinin kayyumla yönetildiğini belirterek, kayyum atamalarını eleştirdi.

Yerel seçimlere değinen Temelli, "Adaylarımızı hep birlikte tüm yerel dinamiklerle belirleyelim." dedi.

Temelli, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da topyekun muhalefet olarak eksikliklerimizden, stratejilerimizdeki hatalardan dolayı eğer 2. tura bırakamamışsak şimdi gelin bu yerel seçimlerde 2. tur anlayışıyla harekete geçelim ve yerel seçimlerden sonra da ülkenin demokratikleşmesi konusunda güçlü adımlar atalım."

Sezai Temelli, gazetecilerin seçim ittifakıyla ilgili sorularına ise şu yanıtı verdi: