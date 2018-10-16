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HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Hakkari'de esnaf ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

HAKKARİ'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Hakkari'de esnaf ziyareti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Temelli, kayyum atanan belediyelerin güvenlik güçlerinin işgali altında olduğunu ileri sürdü.
Beraberindeki bölge milletvekileriyle birlikte Hakkari'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP ve DBP'liler tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlik mevkiinde karşılandı. HDP’nin Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Saliha Aydeniz, Van Milletvekili Murat Sarısaç ile Hakkari Milletvekili Dr. Sait Dede’nin eşlik ettiği HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Hakkari DBP il binasında partililerle, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Temelli ve beraberindeki milletvekilleri, kent merkezindeki esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.
Temelli, belediye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kayyum atanan belediyelerin işgal alıtnda olduğunu ileri sürerek, "Halkımıza, belediyelere reva görülen budur. Belediyenin kapısında şu anda olması gereken, belediyede çalışan halkla ilişkiler dairesine bakan birimler olması gerekirken, halk belediyeye giremez durumda. Neden? Çünkü kapıda silahlı güvenlik görevlileri var. Belediyeler işgal altında. Anlattığımız şey, tam da budur. Az kaldı 5,5 ay sonra halk belediyeye gidecek" dedi. Temelli, daha sonra Yüksekova ilçesine geçti.

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HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Hakkari'de esnaf ziyaretiHDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Hakkari'de esnaf ziyaretiHDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Hakkari'de esnaf ziyaretiHDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Hakkari'de esnaf ziyareti

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