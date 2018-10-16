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HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Hakkari'de esnaf ziyareti (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 22:00 | Son Güncelleme

YÜKSEKOVA'YI ZİYARET ETTİ HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Hakkari'den sonra Yüksekova ilçesine geçti. Partisinin Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Saliha Aydeniz, Van Milletvekili Murat Sarısaç ve Hakkari Milletvekili Dr.

YÜKSEKOVA'YI ZİYARET ETTİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Hakkari'den sonra Yüksekova ilçesine geçti. Partisinin Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Saliha Aydeniz, Van Milletvekili Murat Sarısaç ve Hakkari Milletvekili Dr. Sait Dede ile birlikte Yüksekova'yı ziyaret eden Sezai Temelli, ilçe binasında partililerle bir araya geldi. Temelli, 24 Haziran Genel Seçimleri'nde Hakkari'den milletvekili seçilen, ancak tutukluluğu devam eden Leyla Güven'in serbest bırakılması gerektiğini belirtirken, HDP'nin kentte 3-0 kazandığı bu seçimde, şaibeli bir şekilde 1 milletvekilliğini kaybettiklerini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ı eleştiren Sezai Temelli, "Erdoğan her ağzını açtığında HDP'yi suçluyor. Biz hiç kimseye düşmanlık yapmadık. Biz asla barış mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Artık demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır" dedi.

'BELEDİYE BİNASI YÜKSEK GÜVENLİKLİ BİR BİNAYA ÇEVRİLMİŞ'

Hakkari Belediyesi önünde silahlı güvenlik güçlerinin barikat kurduğunu söyleyen Temelli, "Bir belediye binasının önünde güvenlik güçleri neden barikat kurar? Bu belediye kime hizmet verecek? Halk belediyeye gidemiyorsa o belediye binası ne işe yarar? Belediye binası yüksek güvenlikli bir binaya çevrilmiş. Bir ülke için bu bir utançtır. Bu belediyelere gidip hizmet alamazsınız. Bu belediyeleri aldıklarında belediyelerin borcu yoktu. Şimdi bütün kayyumlar borca batmış. Bunun çözümü önümüzdeki yerel seçimlerdir. Bu yerel seçimlerde bu kayyumları silip süpürüp atacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 259 muhtarın görevden uzaklaştırılmasına da değinen Sezai Temelli, "Kolayını bulmuşlar. Her şey terörle iltisaklı. Hiçbir şey bulamazlarsa terörle iltisaklı diyerek, görevden alıyorlar. Bu iktidardan kurtulma zamanı gelmiştir" dedi.

Temellİ ve beraberindeki bölge millitvekilleri, daha sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

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