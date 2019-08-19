HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den kayyum tepkisi

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Demokratik siyaset içinde kalarak meşru mücadele hakkımızı kullanacağız" dedi.

Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılma gerekçelerini "uydurulmuş ve hukuken hiçbir karşılığı olmayan" ifadesiyle tanımlayan Temelli, iktidarın hukuken de siyaseten de iktisaden de meşruiyet zeminini yitirdiğini söyledi.

"Bu saldırı yalnızca bize yönelik, HDP belediyelerine yönelik, HDP eşbaşkanlarına yönelik bir saldırı değildir. Bu saldırı Türkiye halklarına bir saldırıdır. Bu saldırı demokrasiye rıza göstermiş, demokraside buluşmuş insanlara bir saldırıdır... Türkiye’nin her yerindeki seçilmişlere yönelik bir saldırıdır" diyen Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden de tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Şimdi tam da demokrasiden yana, demokratik siyasetten yana inisiyatif alma zamanıdır. Halkın, halkların, Türkiye toplumunun iradesine sahip çıkma zamanıdır... Gelin demokratik siyaset zemininde geçmişte olduğu gibi yine buluşalım."