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HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den kayyum tepkisi

19.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli; Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin olarak, "Demokratik siyaset içinde kalarak meşru mücadele hakkımızı kullanacağız" dedi.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Demokratik siyaset içinde kalarak meşru mücadele hakkımızı kullanacağız" dedi.

Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılma gerekçelerini "uydurulmuş ve hukuken hiçbir karşılığı olmayan" ifadesiyle tanımlayan Temelli, iktidarın hukuken de siyaseten de iktisaden de meşruiyet zeminini yitirdiğini söyledi.

"Bu saldırı yalnızca bize yönelik, HDP belediyelerine yönelik, HDP eşbaşkanlarına yönelik bir saldırı değildir. Bu saldırı Türkiye halklarına bir saldırıdır. Bu saldırı demokrasiye rıza göstermiş, demokraside buluşmuş insanlara bir saldırıdır... Türkiye’nin her yerindeki seçilmişlere yönelik bir saldırıdır" diyen Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden de tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Şimdi tam da demokrasiden yana, demokratik siyasetten yana inisiyatif alma zamanıdır. Halkın, halkların, Türkiye toplumunun iradesine sahip çıkma zamanıdır... Gelin demokratik siyaset zemininde geçmişte olduğu gibi yine buluşalım."

"Hesap soracağız"

31 Mart seçimlerinden sonra yapılan uygulamalara "gerekli cevabı" 23 Haziran'da verdiklerini belirten HDP Eş Genel Başkanı, "Nasıl ki o zaman halkın iradesi en güçlü şekilde sandıktan çıkarak kendini göstermişse yine gösterecektir" diye ekledi.

Temelli, "Türkiye kamuoyuna tüm Türkiye’deki siyasi partilere, STK’lere, sendikalara, insan hakları derneklerine ve tüm kamuoyuna bir kez daha sesleniyoruz: Şimdi demokrasi zemininde, demokratik siyaset zemininde, demokrasi mücadelesinde buluşma zamanıdır. Asla bu zemini terk etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu zemin içinde kalarak, demokratik siyaset içinde kalarak meşru mücadele hakkımızı kullanacağız" ifadesini kullandı.

Temelli, HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin de yer aldığı basın toplantısındaki konuşmasında, "Bu iktidar demokrasiden kaçıyor ama biz demokrasi mücadelesi ile bu iktidarın peşindeyiz. Mutlaka ama mutlaka bu iktidarın yaptıklarından hesap soracağız" dedi.

Tiryaki: Dava açılabilir

HDP'nin hukukçu vekillerinden Mehmet Rüştü Tiryaki, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması konusunda partinin bundan sonra izleyeceği yolla ilgili olarak DW Türkçe'ye konuştu.

"Anayasa’nın 125'inci maddesine göre idarenin her türlü işlemi yargı denetimine tabidir. Görevden uzaklaştırmalara karşı dava açılabilir" diyen Tiryaki, partinin hukuk komisyonunun çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün terör örgütü bağlantısı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. HDP'li üç ismin yerine, söz konusu illerin valileri görevlendirilmişti.

Diyarbakır, Mardin ve Van dâhil birçok HDP'li belediye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde uzun süre kayyumla yönetilmişti.

DW/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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