HABER

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den seçim değerlendirmesi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 02:03 | Son Güncelleme

"Umut, demokrasi, barış kazanmıştır" - "Yürütme artık Türkiye'yi bir gerilim ortamına oturtan, siyasi iktidarı kendi tekelinde yeniden kurgulayan bir anlayıştan bir an önce kurtarmalıdır"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yürütme artık Türkiye'yi bir gerilim ortamına oturtan, siyasi iktidarı kendi tekelinde yeniden kurgulayan bir anlayıştan bir an önce kurtarmalıdır." dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Temelli, "Ortaya çıkan tablo bize umudun kazandığını, demokrasinin kazandığını gösteriyor. Gerçekten zor bir süreçte Türkiye halkları, Kürt halkı, Türkiye emekçileri siyasete müdahil olmuştur. Umudu, demokrasiyi büyütmüştür. Türkiye'nin beklentilerine özellikle değişim beklentilerine en güzel yanıtı sandıklarda vermişlerdir." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir adaletsizlik ve hukuksuzluk girdabında olduğunu savunan Temelli, şunları söyledi:

"Bu seçimlerin, hukuksuzluk ve adaletsizlik girdabından çıkmak için vesile olmasını diliyorum. Umut, demokrasi, barış kazanmıştır. Bu süreçte HDP'nin yürütmüş olduğu kampanyada büyük emeği olan Kürt halkına teşekkür etmek istiyoruz. Halkımız büyük sorumluluk fedakarlıkla üzerine düşeni yerine getirmiş, Türkiye'nin bir kez daha önünü açmıştır."

Seçim kampanyasını Türkiye'nin demokrasi sorununu çözmek, hasretini duyduğu barışı vadetmek için yürüttüklerini ifade eden Temelli, bu süreçte 4 kişiyi cezaevinde yitirdiklerini kaydetti.

Sezai Temelli, oy kullanma günü Malatya'da hayatını kaybedenler için de taziye dileklerinde bulundu.

Seçim sürecinde hiçbir televizyonda yer alamadıklarını, seçim propagandası yapmak için kullanacakları zeminlerin yasaklandığını, mitinglerinin ablukaya aldığını iddia eden Temelli, şöyle devam etti:

"Böyle bir seçim ortamında ortaya çıkan sonuçlar büyük başarıdır. Hep birlikte Türkiye'yi kayyum utancından bugün itibariyle kurtardık. Kayyumcu zihniyete karşı, AKP-MHP bloğuna karşı büyük başarı sağladık. Bu seçimlerde HDP olarak ortaya koyduğumuz strateji Türkiye halklarına yönelik bir seçenekti, bir demokrasi seçeneğiydi. Ne mutlu bize ki bu seçenek karşılığını bulmuştur."

- "Herkesin bu sonuçtan çıkaracağı dersler var"

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, başta iktidar olmak üzere herkesin bu sonuçlardan çıkaracağı dersler olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin çok büyük bir kriz sarmalında olduğunu savunan Temelli, "Bu krizden çıkmak için herkes üzerine düşeni mutlaka ama mutlaka yerine getirmelidir." dedi.

Seçim sonuçlarının Türkiye'deki çoğulcu siyasetin tablosunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stratejimizin en önemli ayaklarından biri olan batıda AKP-MHP bloğunun geriletilmesinin başarıya ulaşması, aslında çoğulcu demokrasiye inancımızın sonucudur. Bugün Türkiye'nin her yerinde önemli adım attıysak bunu Kürt halkıyla, Türkiye emekçileriyle, kadınlarla gençlerle birlikte attık. Tabii bu sonucun Türkiye siyaseti üzerinde önemli değişimlere yol açacağı kuşkusuz fakat bu değişimleri bugünden yarına değerlendirmek açısından
soğukkanlı olmakta yarar var."

Temelli, seçimlerde kazanan tüm belediye başkanlarına başarılar diledi. Temelli, "Tabi kutlamayacaklarımız da var. Özellikle Şırnak gibi. Bir seçim mühendisliği sonucunda garnizon oylarıyla kazanılmış belediyelerin ne halk nezdinde ne de vicdanlarla karşılığı vardır, meşruiyeti vardır." diye konuştu.

- "Parlamento inisiyatif almalıdır"

Sezai Temelli, hukuksuzluğun yarattığı sorunların çözülmesi için parlamentoyu göreve davet ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Parlamento inisiyatif almalıdır. Türkiye toplumunun temsiliyetinin gereğini yerine getirmelidir. TBMM üzerine düşen sorumluluğu almalı, Türkiye'nin beklentilerine cevap vermeli. Yürütmeye de bir çağrıda bulunmak istiyoruz; yürütme artık Türkiye'yi bir gerilim ortamına oturtan, siyasi iktidarı kendi tekelinde yeniden kurgulayan anlayıştan bir an önce kurtarmalıdır. Cumhurbaşkanı kendi sınırlarına çekilmek zorundadır. Türkiye bugün gerilimden, şiddetten, baskıdan, savaş politikalarından bıkmıştır, tükenmiştir, ekonomisi büyük bir çöküntü yaşamaktadır."

Türkiye'nin sabah umuda uyanacağını dile getiren Temelli, iradesine ve sandıklara sahip çıkan seçmenlerine teşekkür etti.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Sivas'ın ilçelerinde en çok başkanlığı MHP kazandıSivas'ın ilçelerinde en çok başkanlığı MHP kazandı
Partisince aday gösterilmediği ilçeyi, bağımsız kazandıPartisince aday gösterilmediği ilçeyi, bağımsız kazandı
Anahtar Kelimeler:
demokrasi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.