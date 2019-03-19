HABER

HDP Eş Genel Başkanı Temelli’ye "örgüt propagandasından" soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.HDP Tunceli İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı amacıyla 31 Ocak tarihinde Dersim Düğün Salonu’nda toplantı gerçekleştirmişti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
HDP Tunceli İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı amacıyla 31 Ocak tarihinde Dersim Düğün Salonu’nda toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin konuşmasında terör örgütü PKK’nın ele başı Abdullah Öcalan’ı methettiği, selam gönderdiği, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Dokunulmazlığı bulunan Temelli’nin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan, aynı toplantıya katılarak konuşma yapan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında da terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla soruşturma açıldı.

Herkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyorHerkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyor
Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltıBursa'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.