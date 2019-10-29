HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'den 29 Ekim açıklaması

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Türkiye'nin geride bıraktığı 96 yılın bakiyesi olarak bugün çok ciddi yapısal krizlerle karşı karşıya olduğunu savundu.

1920 Meclisinin çoğulcu karakterinden ve 1921 Anayasası'nın demokratik ruhundan koparak İttihatçı aklın tekçi yönetim anlayışlarına sıkışmanın sonuçlarının bugün geçmişten çok daha toplumsal, siyasi ve iktisadi sorunların kaynağını oluşturduğu öne sürülen açıklamada, demokratik siyasetin apoletli ya da apoletsiz şekilde vesayet altında tutulması, toplumsal kimliklerin hak arayışlarına karşı ceberut devlet aklının her daim devrede olması ve iktisadi krizin yükünün emekçilere ve yoksullara havale edilmeye çalışılmasının, yapısal krizlerin mevcut görünümleri olduğu savunuldu.

Türkiye halklarının daha fazla düşmana, ötekiye ve yersiz tehdit algılarına değil, daha fazla dosta, birlikte yaşam iradesine, demokrasi, barış ve adalete ihtiyacı olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: