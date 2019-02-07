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HDP Eş İl Başkanları Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "İYİ Parti bu ayrıştırıcı dilden ve nefret söyleminden beslenerek bir siyaset üretiyor"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İYİ Parti ayrıştırıcı dilden ve nefret söyleminden beslenerek bir siyaset üretiyor." dedi.

HDP eş il başkanları, Eş Genel Başkan Sezai Temelli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı öncesi açıklama yapan Temelli, devam eden yerel seçim çalışmalarını ve kampanya sürecini değerlendireceklerini belirtti.

Temelli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Iğdır'dan aday çıkarmama kararının hatırlatılması üzerine, bazı istisnai yerlerde yerel yöneticilerden gelen talepler doğrultusunda attıkları adımlar olduğunu söyledi.

"Aslında biz Türkiye'de her yerde aday çıkartıyoruz." ifadesini kullanan Temelli, "Fakat, İYİ Parti bu ayrıştırıcı dilden, nefret söyleminden beslenerek bir siyaset üretiyor. Oysa Türkiye'nin buna ihtiyacı yok, Türkiye'nin kamplaşmaya ihtiyacı yok. " dedi.

Türkiye'de herkesin buluşmaya ve birlikte siyaset etmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Temelli, "Bunu başardığımız için de bu ayrışmacı siyasetten, milliyetçilikten ve ırkçılıktan beslenen siyaset, karşımızda HDP düşmanlığıyla yol almaya çalışıyor. Buna en güzel yanıtı halklarımız sandıkta verecektir." diye konuştu.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

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