HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli: CHP'ye verdiğimiz destekten pişman değiliz

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçimleri ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylarına destek verdikleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Barış Pınarı Harekatı ve sınırötesi operasyonlara destek vermesinin tabanda kırılma yaratmış olabileceğini, ancak verdikleri destekten pişman olmadıklarını söyledi. CHP'nin sınırötesi operasyon tezkeresindeki tavrını doğru bulmadıklarını belirten Temelli, "Eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Fakat 'size oy verdik, bunun bir diyeti var. Karşılığını istiyoruz' gibi bir anlayışımız yok, bir diyet peşinde değiliz" dedi. HDP Eşbaşkanı Temelli, TBMM'de bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Millevekili Mustafa Yeneroğlu'nun partisinden istifasına ilişkin soru üzerine Temelli, Yeneroğlu'nun farklı bir AKP milletvekili profili çizdiğini, ancak istifayı salt bu durumla ilişkilendirmenin de mümkün olmayacağını söyledi. Temelli, " Özellikle hem parti kurullarındaki hem AKP tabanındaki gelişmelere baktığımızda genel anlamda bir çözülmenin olduğu aşikar" değerlendirmesinde bulundu.

AKP'den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kurma girişimlerine dikkat çeken Temelli, yapılan son kamuoyu araştırmalarında da AKP'ye desteğin yüzde 35'in altına gerilediğini ifade etti. AKP'den yeni istifaları da olasılık dahilinde değerlendiren Temelli, şöyle konuştu: "Çünkü eğer toplumda bu denli bir destek kaybı söz konusuysa bu parti içine de yansır. Parti içindeki milletvekillerinin tavırlarına da tercihlerine de yansır. Bu aslında bunun doğal bir sonucudur. Çünkü, bu denli tek seslilik hiçbir partinin uzun süre taşıyabileceği bir şey değildir. Bu AKP de olsa böyle hatta çok daha katı disiplin sahibi partiler de olsa bu böyle bu bir gerçeklik. Siyasi yaşamın bir gerçekliği. AKP adeta kendisini Cumhurbaşkanı'na ipoteklemiş durumda, tek kişiye ipoteklemiş durumda. Hiçbir farklı sesin çıkmadığı, eleştirinin çıkmadığı, çıkamayacağı bir hal durumunda. Dolayısıyla bu ne kadar sürdürülebilir bence çok daha uzun bir süre devam edecek bir durum gibi gözükmüyor."

Barış Pınarı'na HDP tabanından destek var mı? Temelli'ye yöneltilen sorulardan biri de AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yapılan sunumda HDP seçmeninin yüzde 30'unun da Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği yönündeki araştırma oldu. "Bunun bir araştırma olmadığı zaten sonucundan belli" diyen Temelli, iktidar partisinin HDP'yi anlamadığını ve anlamak istemediğini ifade etti: " HDP tabanı, HDP seçmeni dediğimiz şey bizatihi HDP örgütüdür. Böyle bir partiyiz. Yapılan araştırmalar, AKP'ye çalışan firmalar bile şunu çok net söylüyor; HDP seçmeninin yüzde 99'u ortaklaşmış bir anlayışla siyaset yapıyor, bu giderek de genişliyor. Ciddiye alınacak bir araştırma değil. Ama güvenilir araştırmalar şunu gösteriyor; Suriye operasyonuna destek yüzde 60'lara kadar gerilemiş durumda. Afrin operasyonunda bu oran çok daha yüksekti, yüzde 85'lerdeydi. Bizim dışımızda Afrin operasyonuna karşı çıkan neredeyse yokken, bugün sorgulanabiliyor. Kaldı ki ilk günkü destek eğrisi hızla aşağı doğru indi. Çünkü bunun bir meşruiyeti, haklılığı yok. Her şey çok çıplak ortaya çıktı. "

'Pişman değiliz' HDP ile ilgili merak edilen konulardan birisi de sınırötesi operasyon tezkeresi, dolayısıyla Barış Pınarı harekatı konusunda görüş ayrılığına düştüğü CHP'ye yerel seçimlerde verdiği destek tutumundan pişman olup olmadıklarıydı. Çünkü iktidar partisi AKP içinde, Barış Pınarı harekatına destek veren CHP ile karşı çıkan HDP arasındaki seçim işbirliğinin dağılacağı yorumları yapılıyor. Temelli, CHP'ye seçim desteğinin "Türkiye'nin demortatikleşmesi" adına verildiğini belirterek, "Beklentiler üzerinden baktığımızda bir kırılma tabi ki yaşanıyor. Ama stratejimizin başarısı ortada. Bu çok önemli bir hamleydi ve toplumda karşılığını buldu. HDP dışındaki muhalefetin kendi tabanından aldığı tepkilere baktığımızda da bizim haklılığımız görülüyor. Pişman değiliz, ortaya koyduğumuz stratejinin bir amacı vardı ve amacına ulaştı" dedi. Sınırötesi operasyon tezkeresindeki tutumları nedeniyle CHP'yi eleştirdiklerini ve eleştirmeye de devam edeceklerini ifade eden Temelli, "diyet peşinde olmadıklarına" vurgu yaptı:

"Fakat asla, 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da size oy verdik, bunun bir diyeti var, karşılığını istiyoruz, gibi bir anlayışımız yok. Biz, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini kendi stratejimize uygun değerlendirdik. Türkiye'nin demokratikleşmesi için AKP-MHP ittifakının geriletilmesi gerekiyor, dedik. 31 Mart yerel seçimlerinden başlayarak demokratikleşme siyasetini hayata geçirmeyi önümüze hedef olarak koyduk ve AKP-MHP ittifakını ciddi anlamda gerilettik. Hatta hem muhalefet hem toplumsal muhalefet bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürebilseydi belki de bu yaşadıklarımızı yaşamazdık. Eleştirimiz bu yönde, ama CHP ısrarla belli alışkanlıklarını sürdürüyor. Hele ki tezkere gibi konularda 'içimiz yana yana' diyorlar. Siyasetin kabul etmeyeceği bir anlayışla hareket ediyorlar. Ama biz asla bir diyet peşinde değiliz" diye konuştu. 'Erken seçim düne göre daha çok gündemde' Barış Pınarı Harekatı'na olan desteği arkasına alan AKP'nin bir erken seçimi gündeme getirip getirmeyeceği yönündeki soru üzerine de Temelli, "Yalanların, kurguların kötü bir tarafı var, bir süre sonra bunu üretenleri de etkisi altına alıyor" dedi. Harekatla ilgili halkın "Biz neden bunu yaptık, bunun bize ne yararı var" diye sorduğu iddiasını dile getiren Temelli, sözleini şöyle sürdürdü: