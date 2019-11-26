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HDP Esenyurt ilçe eş başkanı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:29 | Son Güncelleme

HDP Esenyurt ilçe eş başkanı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre; Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün Esenyurt Cumhuriyet Meydanında yasaklı bildiri dağıttıkları tespit edilen HDP Esenyurt ilçe eş başkanı Ayfer Y.

HDP Esenyurt ilçe eş başkanı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün Esenyurt Cumhuriyet Meydanında yasaklı bildiri dağıttıkları tespit edilen HDP Esenyurt ilçe eş başkanı Ayfer Y. ile Elvan U, Türkan S, Maynur Y, Zübeyde A, Mürüvvet K. ve Muzaffer İ.’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan HDP üyeleri, dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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