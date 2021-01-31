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HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı'na tutuklama

31.01.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt’ta, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınan HDP ilçe eş başkanlarından Dilan Kılıç adli kontrolle serbest bırakıldı, Ercan Sağlam'ın ise tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Eş Başkanlarından Dilan Kılıç adli kontrolle serbest bırakıldı, Ercan Sağlam tutuklandı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının ve sözlerinin duvarlara asıldığının tespit edilmesi üzerine ilçe binasına operasyon düzenlenmişti. Operasyonda İlçe Eş Bakanları Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 26 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Terörle Mücadele Şubesi’nde işlemleri biten şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam ifadelerinin ardından "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Kılıç'ın "terör örgütüne üye olma" suçundan yurt dışı yasağı ve haftada bir imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Ercan Sağlam'ın ise aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

HDP: Temel amaç partimizi hedef almak

HDP İstanbul teşkilatının Twitter hesabından yapılan açıklamada, tutuklama kınandı.

Açıklamada, "Temel amaç partimizi hedef almak olan bu tutuklama da diğer tutuklamalar gibi hukuksuzdur. Ercan başkanımızın da dediği gibi mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Anka,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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