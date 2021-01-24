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  4. HDP Esenyurt ilçe eş başkanlarının ifadesi alındı

HDP Esenyurt ilçe eş başkanlarının ifadesi alındı

24.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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HDP Esenyurt ilçe binasında bölücü terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerine yönelik başlatılan operasyonda ilçe binasının elektriğinin de kaçak olduğu belirlendi.

HDP Esenyurt ilçe binasında bölücü terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerine yönelik başlatılan operasyonda ilçe binasının elektriğinin de kaçak olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Esenyurt ilçe eş başkanları Ercan S. ve Dilan K.’nin de ifadeleri alındı.
HDP Esenyurt İlçe başkanlığında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin duvarlarda olduğunun tespiti üzerine başlatılan soruşturmada ilçe binasına dün gece operasyon düzenlenmişti.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası ilçe binasında yapılan aramalarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, bin adet afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.
Soruşturma kapsamında HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade verdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yapılan incelmelerde elektriğin de kaçak olarak kullanıldığı belirlendi.
Yaklaşık 4 yıldan beri kaçak olduğu öğrenilen ilçe binasının elektriği BEDAŞ ekiplerince kesildi.

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