HDP eski ilçe başkanına 'terör'den 13,5 yıl hapis

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, HDP Haliliye eski İlçe Başkanı İzzettin Gök, 'terör örgütü PKK'ya üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak' suçlarından yargılandığı davada 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'da terör örgüttü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve hakkında, 'terör örgütü üyeliği ve propagandasını yapma' suçlarından dava açılan İzzettin Gök, bugün son kez hakim karşısına çıktı. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına avukatı ile katılan İzzettin Gök, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadığını savundu. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın terörist cenazelerini organize ettiğinin, terör propagandasına dönüşen toplantı ve gösterilere katıldığının delillerle ispatlandığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanık İzzettin Gök'ü, 'terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluğunun devamına hükmetti.

