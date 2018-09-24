HABER

HDP eski milletvekili Ayhan’ın cenazesi Siverek’te (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Kalp krizi geçirerek vefat eden HDP eski milletvekili İbrahim Ayhan'ın cenazesi öğle saatlerinde defnedileceği Göksü Güzel mezarlığına götürülmek üzere Siverek Devlet Hastanesi'nden alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ Kalp krizi geçirerek vefat eden HDP eski milletvekili İbrahim Ayhan'ın cenazesi öğle saatlerinde defnedileceği Göksü Güzel mezarlığına götürülmek üzere Siverek Devlet Hastanesi'nden alındı. Omuzlarda taşınan cenazenin mezarlığa getirilişi sırasında bazı kişilerin terör örgütü lehine slogan atması üzerine güvenlik güçleri ile kalabalık arasında kısa süreli arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin tekrarı durumunda müdahale edileceği ve gerekirse polislerce defnedileceği uyarısı ve HDP'li milletvekillerinin çağrısı üzerine kalabalıktakiler slogan atmayı bıraktı. Kılınan cenaze namazının ardından kalabalığa konuşan Pervin Buldan, vefat eden İbrahim Ayhan'ın cezaevi ve işkenceler gördüğünü iddia ederek, "En son sürgünde yaşamını yitirdi. Kürt halkına reva görülen her türlü zulme tanıklık etti. Her türlü zulmün karşısında mücadele etti. Bu devletin, bu hükümetin Kürt halkına reva gördüğü yaşanan hak ve adalet talebinde İbrahim yoldaşımız payına düşeni aldı" dedi. Yapılan konuşmanın ardından İbrahim Ayhan’ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!
İHH'den İdlib'e yardım çağrısıİHH'den İdlib'e yardım çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

İnternet randevusu kanlı bitti!

İnternet randevusu kanlı bitti!

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Yunanistan'dan çirkin hareket! Gübre çuvalı geçirip Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'dan çirkin hareket! Gübre çuvalı geçirip Türkiye'ye gönderdiler

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.