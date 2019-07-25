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HDP etkinliğinde terör örgütü propagandası iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

İzmir'deki operasyonda 12 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, HDP etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin, 21 Temmuz'da Asarlık Mahallesi'nde organize ettiği bir programda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Menemen, Buca ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Emniyete getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı operasyon PKK/KCK Terör örgütü

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