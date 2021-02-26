“HDP Fezlekelerini Okuduktan Sonra Karar Vereceğiz”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun, TBMM'ye gönderilen HDP'li 9 milletvekiline ait fezlekelere 'Evet' diyecekleri açıklamasıyla başlayan tartışmalara diğer İYİ Partililer Diyarbakır’dan katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz, fezlekeleri okuduktan sonra karar vereceklerini söyledi.
Temaslarda bulunmak üzere Güneydoğu’ya gelen İYİ Parti yönetimi, Batman ve Mardin’in ardından bugün Diyarbakır’daydı. Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu, Salim Ensarioğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz’dan oluşan parti heyeti, Diyarbakır’da da değişik kesimlerin temsilcileriyle biraraya geldi. Heyet kentteki temaslar kapsamında Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’ni de ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun, TBMM'ye fezlekeleri gönderilen HDP'li 9 milletvekili hakkında, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla 'Evet' diyeceğiz" açıklamasıyla başlayan tartışmalar Diyarbakır’da da gündeme geldi.
“Fezlekeleri okuduktan sonra karar vereceğiz”
Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Ağıralioğlu’nun açıklamalarının kendi görüşü olduğunu belirterek, fezlekeleri okuduktan sonra karar vereceklerini söyledi. Dervişoğlu, fezlekelerin bir kısmına ‘Evet’, bir kısmına ‘Hayır’ diyebileceklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Aslında bu fezlekelere bakarak ‘HDP'ye nasıl bakıyorsunuz?’ sorusunun cevabı aranıyor. Biz fezlekeye bakıyoruz. Başka siyasi partilerin milletvekilleri hakkında hazırlanmış fezlekeler de var. Diyelim ki HDP milletvekilleri ile ilgili hazırlanmış fezlekeleri bir kısmına ‘Evet’ dedik, bir kısmına‘Hayır’ dedik. Bunlara bakarak HDP ile ilgili kanaat belirleyebilme şansınız olur mu? Olamaz. Dolayısıyla bu fezlekelere vereceğimiz bireysel kararlara bakarak HDP hakkındaki fikir ve kanatlarımızın nasıl teşekkül ettiğini belirleyebilme şansı yok kimsenin. Milletvekillerinin hakkındaki iddia ve isnatlara bakarak tanzim edilmiş fezlekelere, içindeki delillere, hazırlanmasına, içindeki niyet ve amaca bakacağız. Ama dediğim gibi belki bir kısmına ‘Evet’ oyu vereceğiz. Belki de bir kısmına ‘Uygun bulmadık reddediyoruz’ diyeceğiz. Fezlekelere bakışımız hukuk ve adalet duygusunun teşekkülü noktasında vereceğimiz kararlar, bir siyasi partinin ve ona oy vermiş seçmelere ilgili kanaatlerimiz ortaya koymaz.”
“Hukukçularımız önce inceleyecek”
Fezlekelerle ilgili sorulara Genel Sekreter Uğur Poyraz da yanıt verdi. Partinin hukukçularının fezlekeleri inleyeceklerine dikkat çeken Poyraz, “Fezlekelerin içeriği partimiz ve hukukçuları tarafından incelenecek. İncelendikten sonra bu fezlekelerin ne kadar uygun hazırlanıp-hazırlanmadığına, ortaya konulan delil ve iddiaların neler olduğuna, bunlarla ilgili eksiklik olup-olmadığına, bunların mesnedinin olup-olmadığına bakıp, bütün bunlardan sonra -- ancak bu süreçle ilgili milletvekillerimiz bilgilendirildikten sonra -- bir karar verebilirler. Bununla ilgili el kaldırabilirler veya kaldırmazlar. Burada önemli olan şudur; önümüze gelen fezlekeleri rövanşist ve intikamcı ya da toptancı bir zihniyetle kabul ederseniz, bununla ilgili siyasetin kendi kendini kısırlaştırıldığı bir alana düşmüş olursunuz. Fezlekelerin hepsinin irdelenmesi ve incelenmesi gerekiyor. Bu, evrensel ve ulusal hukukumuzun gereğidir” dedi.
“HDP’yi kınamakla yetinmiyoruz”
HDP ile ilgili tavırlarının sorulması üzerine Poyraz, “HDP'nin terörle mesafesizliğini çok şiddetli bir şekilde kınıyoruz, temel duruşumuz bu. HDP’yi kınamakla yetinmiyoruz, HDP'nin oy aldığı alana gelip kendinizi anlatıp, kendinizi izah edip -- nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi, nasıl bir Türkiye için mücadele ettiğimizi -- nasıl bir adalet duygunuz olduğunu, bunu nasıl hayata geçirileceğini, kendinizi ifade etmeniz gerekir. Onun için buradayız” yanıtını verdi.