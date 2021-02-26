“HDP Fezlekelerini Okuduktan Sonra Karar Vereceğiz”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun, TBMM'ye gönderilen HDP'li 9 milletvekiline ait fezlekelere 'Evet' diyecekleri açıklamasıyla başlayan tartışmalara diğer İYİ Partililer Diyarbakır’dan katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz, fezlekeleri okuduktan sonra karar vereceklerini söyledi. Temaslarda bulunmak üzere Güneydoğu’ya gelen İYİ Parti yönetimi, Batman ve Mardin’in ardından bugün Diyarbakır’daydı. Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu, Salim Ensarioğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz’dan oluşan parti heyeti, Diyarbakır’da da değişik kesimlerin temsilcileriyle biraraya geldi. Heyet kentteki temaslar kapsamında Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’ni de ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun, TBMM'ye fezlekeleri gönderilen HDP'li 9 milletvekili hakkında, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla 'Evet' diyeceğiz" açıklamasıyla başlayan tartışmalar Diyarbakır’da da gündeme geldi.

“Fezlekeleri okuduktan sonra karar vereceğiz” Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Ağıralioğlu’nun açıklamalarının kendi görüşü olduğunu belirterek, fezlekeleri okuduktan sonra karar vereceklerini söyledi. Dervişoğlu, fezlekelerin bir kısmına ‘Evet’, bir kısmına ‘Hayır’ diyebileceklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Aslında bu fezlekelere bakarak ‘HDP'ye nasıl bakıyorsunuz?’ sorusunun cevabı aranıyor. Biz fezlekeye bakıyoruz. Başka siyasi partilerin milletvekilleri hakkında hazırlanmış fezlekeler de var. Diyelim ki HDP milletvekilleri ile ilgili hazırlanmış fezlekeleri bir kısmına ‘Evet’ dedik, bir kısmına‘Hayır’ dedik. Bunlara bakarak HDP ile ilgili kanaat belirleyebilme şansınız olur mu? Olamaz. Dolayısıyla bu fezlekelere vereceğimiz bireysel kararlara bakarak HDP hakkındaki fikir ve kanatlarımızın nasıl teşekkül ettiğini belirleyebilme şansı yok kimsenin. Milletvekillerinin hakkındaki iddia ve isnatlara bakarak tanzim edilmiş fezlekelere, içindeki delillere, hazırlanmasına, içindeki niyet ve amaca bakacağız. Ama dediğim gibi belki bir kısmına ‘Evet’ oyu vereceğiz. Belki de bir kısmına ‘Uygun bulmadık reddediyoruz’ diyeceğiz. Fezlekelere bakışımız hukuk ve adalet duygusunun teşekkülü noktasında vereceğimiz kararlar, bir siyasi partinin ve ona oy vermiş seçmelere ilgili kanaatlerimiz ortaya koymaz.”