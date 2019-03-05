HDP ‘Gezi İddianamesiyle Ülkeye Yeni Bir Şiddet Dayatıyorlar’

Seçim çalışmaları kapsamında Ağrı’da düzenlenen halk buluşmasına katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçmenlere hitap etti. Temelli’nin gündeminde dün kabul edilen, Gezi İddianamesi vardı. Gezi’nin 1960 darbesine bağlandığını belirten Temelli, “Gezi’yi, 1960 darbesine bağlayacak kadar akıllarını kaybetmişler. 1960 darbesinin nasıl gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz. Ama Gezi’de yan yana gelenler, ülkesi için demokrasi ve barış isteyenler, orada hep birlikte omuz omuza faşizme karşı direnenler, onların yüzde 90’ı 1960’ta doğmamıştı bile” dedi.
İddianameyle yeni bir şiddet dayatıldığını savunan Temelli, Şöyle devam etti: “İddianameyi hazırlayan savcı, tarih ve zaman bilgisinden de yoksun. Hiçbir tutarlılığı olmayan iddianame ile Gezi üzerinden bu ülkeye yeni bir şiddet kanalı açılıyor. Tıpkı bizim yoldaşlarımızın FETÖ’den yargılanan savcıların hazırladığı iddianameler ile yargılandığı gibi şimdi aynı şeyi Gezi’de görüyoruz. Bakın Figen Yüksekdağ, bakın Selahattin Demirtaş iddianamelerine, bu iddianamelerin hepsi uydurmadır, uydurma! FETÖ ile mücadele ettiklerini söylüyorlar, FETÖ’cülerin hazırladığı iddianamelerle bizim arkadaşlarımızı yargılıyorlar.”
Daha sonra Patnos ilçesine geçen Temelli, burada da seçmenlere hitap etti. Burada da Gezi eylemlerine değinen Temelli, eylemlerin nedeninin adaletsizlik olduğunu öne sürdü. Hükümetin Gezi’den suç yaratmaya çalıştığını vurgulayan Temelli, “Dün Gezi ile ilgili bir iddianame ortaya çıktı. Savcılar oturmuşlar 1960 darbesinden bu yana ne kadar saçma sapan bir mevzu bulmuşlarsa bu iddianamenin içine sokmuşlar. Oysa herkes biliyor ki Gezi’de yan yana gelenler, Türkiye'nin her yerinde Gezi sürecinde sesini çıkaranlar büyük bir adaletsizliğe dikkat çekiyordu. Gezi sürecinin bütün yaşanmışlıkları, bütün çıplaklığı ile ortada iken şimdi geziden bir suç yaratmaya bir komplo yaratmaya çalışıyorlar” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘HDP’lilerin bu ülkede yeri yok’ açıklamasına da tepki gösteren Temelli, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanı 20 milyon Kürde 'defolun gidin' der mi?” diye sordu. Temelli, “Ağzını her açtığında HDP’yi kötülüyor, düşmanlaştırıyor, hakaret ediyor, saygısızlık ediyor. Bu bir Cumhurbaşkanına yakışıyor mu? Bir Cumhurbaşkanı böyle mi konuşur? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi yurttaşlarına böyle mi hitap eder? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı 20 milyon Kürde 'defolun gidin' der mi? Biz bize yakışanı yapacağız. Burası bizim ülkemiz. Buradan bir kez daha sesleniyorum burası bizim ülkemiz, buradayız hiçbir yere gitmiyoruz 31 Mart’ta sandığa gidiyoruz” dedi.
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