HDP ‘Gezi İddianamesiyle Ülkeye Yeni Bir Şiddet Dayatıyorlar’

Seçim çalışmaları kapsamında Ağrı’da düzenlenen halk buluşmasına katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçmenlere hitap etti. Temelli’nin gündeminde dün kabul edilen, Gezi İddianamesi vardı. Gezi’nin 1960 darbesine bağlandığını belirten Temelli, “Gezi’yi, 1960 darbesine bağlayacak kadar akıllarını kaybetmişler. 1960 darbesinin nasıl gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz. Ama Gezi’de yan yana gelenler, ülkesi için demokrasi ve barış isteyenler, orada hep birlikte omuz omuza faşizme karşı direnenler, onların yüzde 90’ı 1960’ta doğmamıştı bile” dedi.

İddianameyle yeni bir şiddet dayatıldığını savunan Temelli, Şöyle devam etti: “İddianameyi hazırlayan savcı, tarih ve zaman bilgisinden de yoksun. Hiçbir tutarlılığı olmayan iddianame ile Gezi üzerinden bu ülkeye yeni bir şiddet kanalı açılıyor. Tıpkı bizim yoldaşlarımızın FETÖ’den yargılanan savcıların hazırladığı iddianameler ile yargılandığı gibi şimdi aynı şeyi Gezi’de görüyoruz. Bakın Figen Yüksekdağ, bakın Selahattin Demirtaş iddianamelerine, bu iddianamelerin hepsi uydurmadır, uydurma! FETÖ ile mücadele ettiklerini söylüyorlar, FETÖ’cülerin hazırladığı iddianamelerle bizim arkadaşlarımızı yargılıyorlar.”