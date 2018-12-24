HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, CHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "Yerelde adaylar, parti örgütleri birbirleri ile temas halindeler. Bizim il örgütlerimiz aday göstermeye inandıkları yerlerde aday çıkartma çalışması yürütüyorlar. Ortaklaşılabilecek, iş birliği yapılabilecek batı şehirlerinde de iş birliğine açık olacaklar." dedi.

Bilgen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da çok kritik gelişmelerin yaşandığını dile getirerek, bu gelişmelerin Sarıkamış'ı anımsattığını söyledi.

Siyasetçilerin öngörüsüzlüğünün, basiretsizliğinin, yanlış hesap yapmasının, hırsının bedelini on binlerce askerin Sarıkamış'ta donarak ödediğini ifade eden Bilgen, bugün de Orta Doğu'da "vesayet savaşları"nın bedelini askerlerin ödeyeceğini öne sürdü. Bilgen, "Siyasetçilerin sorunları diplomatik zeminlerde konuşarak, müzakere ile çözmemesinin bedelini askerlerin ödüyor olması, Türk-Amerikan ilişkisi açısından da özel bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

Amerika'da yeni atanacak savunma bakanının silah üreticisi olduğunu belirten Bilgen, "Amerika'da, silah üreticilerinin siyasetteki gücü hepimizin malumudur. Bunun bedelini de en çok Orta Doğu halkları öderler. Türkiye gibi ülkeler de silah satın alarak ilişkileri iyileştirmenin yolunu ararlar. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bir silah tüccarıyla Türkiye-ABD ilişkileri çok daha iyi seyredecektir." değerlendirmesinde bulundu.