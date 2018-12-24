HABER

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2018 12:36 | Son Güncelleme

"(CHP ile ittifak görüşmeleri) Yerelde adaylar, parti örgütleri birbirleri ile temas halindeler. Bizim il örgütlerimiz aday göstermeye inandıkları yerlerde aday çıkartma çalışması yürütüyorlar. Ortaklaşılabilecek, iş birliği yapılabilecek batı şehirlerinde de iş birliğine açık olacaklar"

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, CHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "Yerelde adaylar, parti örgütleri birbirleri ile temas halindeler. Bizim il örgütlerimiz aday göstermeye inandıkları yerlerde aday çıkartma çalışması yürütüyorlar. Ortaklaşılabilecek, iş birliği yapılabilecek batı şehirlerinde de iş birliğine açık olacaklar." dedi.

Bilgen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da çok kritik gelişmelerin yaşandığını dile getirerek, bu gelişmelerin Sarıkamış'ı anımsattığını söyledi.

Siyasetçilerin öngörüsüzlüğünün, basiretsizliğinin, yanlış hesap yapmasının, hırsının bedelini on binlerce askerin Sarıkamış'ta donarak ödediğini ifade eden Bilgen, bugün de Orta Doğu'da "vesayet savaşları"nın bedelini askerlerin ödeyeceğini öne sürdü. Bilgen, "Siyasetçilerin sorunları diplomatik zeminlerde konuşarak, müzakere ile çözmemesinin bedelini askerlerin ödüyor olması, Türk-Amerikan ilişkisi açısından da özel bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

Amerika'da yeni atanacak savunma bakanının silah üreticisi olduğunu belirten Bilgen, "Amerika'da, silah üreticilerinin siyasetteki gücü hepimizin malumudur. Bunun bedelini de en çok Orta Doğu halkları öderler. Türkiye gibi ülkeler de silah satın alarak ilişkileri iyileştirmenin yolunu ararlar. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bir silah tüccarıyla Türkiye-ABD ilişkileri çok daha iyi seyredecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Metin Akpınar'ın konuşmasının tamamına bakıldığında demokrasi vurgusu olduğunun çok net bir biçimde görüleceğini savunan Bilgen, "(Demokrasi hayata geçirilmezse, Türkiye demokratikleşmezse faşizme gidilir. Faşizmde de siyasetçiler sallandırılır) gibi ifadeler aslında demokrasi savunusudur. 'Sallandırma hevesi', 'faşizm hevesi' olarak böyle bir konuşmayı değerlendirmek imkansız." dedi.

- Yerel seçimler

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde "sandık hileleri"nin başladığını öne süren Bilgen, küçük nüfuslu şehirlerin seçimlerini etkilemeye dair çok sayıda kamu görevlisi kaydırma girişimi bilgisi geldiğini söyledi.

Bilgen, güvenlik görevlilerinin şehir merkezlerine ve özellikle belli bölgelere kaydırılmasının, doğrudan doğruya seçimin güvenilirliğine dair şimdiden şaibe oluşturacak girişimler olduğunu iddia etti.

Yerel seçimde "CHP-HDP ittifakı" olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Bilgen, batıdaki şehirlerde herhangi bir resmi talep olmadığı sürece kendi yol haritalarını belirleyeceklerini belirtti.

Bugüne kadar herhangi bir resmi talebin de olmadığını bildiren Ayhan Bilgen, şöyle konuştu:

"Yerelde adaylar, parti örgütleri birbirleri ile temas halindeler. Bizim il örgütlerimiz aday göstermeye inandıkları yerlerde aday çıkartma çalışması yürütüyorlar. Ortaklaşılabilecek, iş birliği yapılabilecek batı şehirlerinde de iş birliğine açık olacaklar. 30 Aralık'ta çok sayıda büyük şehirde ve ilde bir tür genişletilmiş ön seçim mekanizmasını işleteceğiz. 30 Aralık'tan sonra ortaya çıkacak listelerle birlikte bu uygulamanın olmadığı bazı şehirler, ocak ayının ilk haftasında açıklanacak."

PARTNERSokakta tüm gözler üzerindeSokakta tüm gözler üzerinde
Binali Yıldırım istifa edecek mi? 'Rahatsız oldu' iddiasıBinali Yıldırım istifa edecek mi? 'Rahatsız oldu' iddiası
Bakan Soylu: Teröristlerin dirisinin de, ölüsünün de peşindeyizBakan Soylu: Teröristlerin dirisinin de, ölüsünün de peşindeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım istifa edecek mi? 'Rahatsız oldu' iddiası

Binali Yıldırım istifa edecek mi? 'Rahatsız oldu' iddiası

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

Erdoğan'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt: Sen yanlış kapıya vurdun

Erdoğan'dan Netanyahu'nun skandal sözlerine yanıt

Bakan Soylu: Erdoğan 3-4 yıldır dış politikada her şeyi eline aldı

Soylu: Erdoğan 3-4 yıldır dış politikada her şeyi eline aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.