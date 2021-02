HDP Grup Başkanvekili Beştaş'tan PKK'ya çağrı: Rehin aldıkları güvenlik gücü varsa serbest bıraksınlar

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Genel Kurulunda dün Pençe Kartal-2 Harekatıyla ilgili bilgilendirme yapmadığını, hesap vermeye değil, hesap sormaya geldiklerini iddia etti.

Akar'ın, Genelkurmay Başkanlığı basın bültenini okuduğunu, halkın meclisinin böyle bilgilendirilemeyeceğini öne süren Beştaş, kamuoyunda sorulan hiçbir soruya yanıt verilmediğini söyledi.

"Barış, çözüm, diyalog gibi çok temel meselelerin, asker kafasıyla, haritalarıyla açıklanamayacağını" savunan Beştaş, "Siyasi sorumluluğu almayan bir iktidar var karşımızda. Gara'da hesap veremediler, muhalefet hesap sordu ama onlar hesap veremediler." dedi.

Sınır ötesi operasyonlarına her zaman karşı olduklarını, tezkerelere "evet" demediklerini anlatan Beştaş, "Bu tezkereler geçmeseydi Gara'da 13 can toprağa düşmeyecekti. Gara operasyonu ya da ölümler, haritalara sıkıştırılamaz. AKP'nin kongre salonlarında geçiştirilecek bir mesele değildir. Can yakan ölümlerin yaşanmaması meselesi demokrasi, özgürlük meselesidir." görüşünü savundu.